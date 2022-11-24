Дал катера для "эвакуации" оккупантов: в Херсоне задержан коллаборант

Детали

Вражеским приспешником оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ на южном направлении.

"Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники фсб и еще несколько подразделений оккупационных группировок рф. Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, до широкомасштабного вторжения рф этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий "договор" с оккупационной администрацией.

После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за "присоединение" региона к россии.