Дал катера для "эвакуации" оккупантов: в Херсоне задержан коллаборант
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Херсоне вражеского приспешника, который помогал представителям фсб и российским военным бежать на катерах на левый берег Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram СБУ, передает УНН.
Детали
Вражеским приспешником оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ на южном направлении.
"Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники фсб и еще несколько подразделений оккупационных группировок рф. Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области", – говорится в сообщении.
По данным следствия, до широкомасштабного вторжения рф этот мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта. После временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий "договор" с оккупационной администрацией.
После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет заключения.
Напомним
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за "присоединение" региона к россии.