Жителя Луганской области осудили за финансирование террористов "ЛНР"

Установлено, что луганчанин, будучи директором одной из коммерческих фирм, организовал и наладил ее работу по обеспечению переводов, выдачи участникам террористической организации наличных средств с их банковских счетов, обмена валют, а также выдачи разрешений предпринимателям временно оккупированной территории Луганской области на осуществление финансовой деятельности, предоставление финансовых и информационных услуг.

В течение августа 2015 года - апрель 2016 директор коммерческой фирмы оплатил указанной террористической организации денежные средства на общую сумму более 7 млн ​​грн.

Кроме этого, поддерживая активную связь с главой так называемого государственного комитета налогов и сборов указанной террористической организации и его заместителем, он сознательно участвовал в организации финансовой системы "ЛНР" и налаживание механизма поступления средств в ее бюджет.

Тернопольский горрайонный суд признал виновным пособника террористов и приговорил его к десяти годам лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на три года и с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Как сообщал УНН, информатору террористов "ЛНР" грозит 15 лет заключения.