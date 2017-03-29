Жителя Луганской области осудили за финансирование террористов "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Суд признал жителя Луганской области виновным в финансировании террористов "ЛНР" и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Установлено, что луганчанин, будучи директором одной из коммерческих фирм, организовал и наладил ее работу по обеспечению переводов, выдачи участникам террористической организации наличных средств с их банковских счетов, обмена валют, а также выдачи разрешений предпринимателям временно оккупированной территории Луганской области на осуществление финансовой деятельности, предоставление финансовых и информационных услуг.
В течение августа 2015 года - апрель 2016 директор коммерческой фирмы оплатил указанной террористической организации денежные средства на общую сумму более 7 млн грн.
Кроме этого, поддерживая активную связь с главой так называемого государственного комитета налогов и сборов указанной террористической организации и его заместителем, он сознательно участвовал в организации финансовой системы "ЛНР" и налаживание механизма поступления средств в ее бюджет.
Тернопольский горрайонный суд признал виновным пособника террористов и приговорил его к десяти годам лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на три года и с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Как сообщал УНН, информатору террористов "ЛНР" грозит 15 лет заключения.