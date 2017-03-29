Жителя Луганщини засудили за фінансування терористів "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Суд визнав жителя Луганщини винним у фінансуванні терористів "ЛНР" та засудив його до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що луганчанин, будучи директором однієї з комерційних фірм, організував та налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг.
Упродовж серпня 2015 року — квітня 2016 року директор комерційної фірми сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму понад 7 млн грн.
Крім цього, підтримуючи активний зв’язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації та його заступником, він свідомо брав участь в організації фінансової системи “ЛНР” і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.
Тернопільський міськрайонний суд визнав винним пособника терористів та засудив його до десяти років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк три роки та з конфіскацією належного йому майна.
Як повідомляв УНН, інформатору терористів “ЛНР” загрожує 15 років ув’язнення.