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Жителя Луганщини засудили за фінансування терористів "ЛНР"

Жителя Луганщини засудили за фінансування терористів "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Суд визнав жителя Луганщини винним у фінансуванні терористів "ЛНР" та засудив його до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що луганчанин, будучи директором однієї з комерційних фірм, організував та налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг.

Упродовж серпня 2015 року — квітня 2016 року директор комерційної фірми сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму понад 7 млн грн.

Крім цього, підтримуючи активний зв’язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації та його заступником, він свідомо брав участь в організації фінансової системи “ЛНР” і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним пособника терористів та засудив його до десяти років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на строк три роки та з конфіскацією належного йому майна.

Як повідомляв УНН, інформатору терористів “ЛНР” загрожує 15 років ув’язнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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