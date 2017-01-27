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Жителя Кременчуга будут судить за смертельное избиение четырехлетнего ребенка

Жителя Кременчуга будут судить за смертельное избиение четырехлетнего ребенка

Киев • УНН

 • 8304 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Жителя Кременчуга будут судить за избиение четырехлетнего ребенка, который в результате полученных многочисленных травм погиб в декабре прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Так, 21 ноября 2016 года в реанимационное отделение Кременчугской детской городской клинической больницы был доставлен 4-летний мальчик в состоянии комы и с многочисленными телесными повреждениями.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК. Впоследствии, 9 декабря 2016 года, ребенок, не приходя в сознание, умер, в связи с чем квалификация совершенного деяния была изменена на ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

По заключению двух судебно-медицинских экспертиз, отчим нанес мальчику не менее 10 ударов в голову, правую почку и правую стопу, но своей вины во время досудебного расследования он так и не признал.

Кременчугская местная прокуратура утвердила и направила в Автозаводской районный суд Кременчуга для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 2 ст. 121 УК Украины в отношении кременчужанина, 1984 года рождения, который избил 4-летнего сына своей гражданской жены.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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