Жителя Кременчука судитимуть за смеретльне побиття чотирирічної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Жителя Кременчука судитимуть за побиття чотирирічної дитини, яка внаслідок отриманих численних травм загинула у грудні минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Так, 21 листопада 2016 року до реанімаційного відділення Кременчуцької дитячої міської клінічної лікарні було доставлено 4-річного хлопчика у стані коми та з численними тілесними ушкодженнями.
За вказаним фактом було відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ. Згодом, 9 грудня 2016 року, дитина, не приходячи до свідомості, померла, у зв’язку із чим кваліфікацію вчиненого діяння було змінено на ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
За висновками двох судово-медичних експертиз, вітчим наніс хлопчику не менше 10 ударів у голову, праву нирку та праву стопу, але своєї вини під час досудового розслідування він так і не визнав.
Кременчуцька місцева прокуратура затвердила та направила до Автозаводського районного суду Кременчука для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 КК України щодо кременчужанина, 1984 року народження, який побив 4-річного сина своєї цивільної дружини.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.