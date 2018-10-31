Жителей Правобережья предупредили об утреннем тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На Правобережье в Украине сегодня утром местами ожидается туман, что ограничит видимость, в частности, на дорогах, до 200-500 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"31 октября утром на Правобережье местами туман, видимость 200-500 м", - сообщили синоптики.
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Кроме того, 31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В целом в среду по Украине существенных осадков не ожидается.