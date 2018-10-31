Жителів Правобережжя попередили про ранковий туман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Правобережжі в Україні сьогодні вранці подекуди очікується туман, що обмежить видимість, зокрема, на дорогах, до 200-500 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"31 жовтня вранці на Правобережжі подекуди туман, видимість 200-500 м", - повідомили синоптики.
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Крім того, 31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Загалом у середу по Україні істотних опадів не очікується.