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Жителей Херсонской области предупредили о возможном авиаударе врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Жителей Херсонской области предупредили о возможном авиаударе российских войск, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Вероятный авиационный удар по Херсонской области! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал Прокудин в телеграм-канале.

Напомним

Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, из-за удара возник масштабный пожар на предприятии.

Также враг сбросил авиабомбы на Берислав, из-за российского авиаудара по ЖЭКу погибли два человека.

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