Жителей Херсонской области предупредили о возможном авиаударе врага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Жителей Херсонской области предупредили о возможном авиаударе российских войск, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Вероятный авиационный удар по Херсонской области! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал Прокудин в телеграм-канале.
Напомним
Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, из-за удара возник масштабный пожар на предприятии.
Также враг сбросил авиабомбы на Берислав, из-за российского авиаудара по ЖЭКу погибли два человека.