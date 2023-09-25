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Жителів Херсонщини попередили про можливий авіаудар ворога

Жителів Херсонщини попередили про можливий авіаудар ворога

Київ • УНН

 • 172870 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Жителів Херсонської області попередили про можливий авіаудар російських військ, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Ймовірний авіаційний удар по Херсонщині! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Херсон, через удар виникла масштабна пожежа на підприємстві.

Також ворог скинув авіабомби на Берислав, яерез російський авіаудар по ЖЕКу загинули двоє людей.

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