Жителів Херсонщини попередили про можливий авіаудар ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Жителів Херсонської області попередили про можливий авіаудар російських військ, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Ймовірний авіаційний удар по Херсонщині! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав Прокудін у телеграм-каналі.
Нагадаємо
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Херсон, через удар виникла масштабна пожежа на підприємстві.
Також ворог скинув авіабомби на Берислав, яерез російський авіаудар по ЖЕКу загинули двоє людей.