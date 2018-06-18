Жителей четырех областей предупредили о сильных шквалах и грозах

"По данным УкрГидрометцентра, 18 июня в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в ближайшие часы и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь.



Напомним, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.

Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.