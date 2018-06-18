Жителей четырех областей предупредили о сильных шквалах и грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. До конца суток 18 июня, а также ночью, с 18 на 19 июня в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 18 июня в Винницкой, Житомирской, ночью местами в Киевской и Черниговской областях грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ближайшие часы и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь.
Напомним, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.
Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.