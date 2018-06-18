Жителів чотирьох областей попередили про сильні шквали та грози

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КИЇВ. 18 червня. УНН. До кінця доби, 18 червня, а також вночі, з 18 на 19 червня у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 18 червня у Вінницькій, Житомирській, вночі місцями в Київській та Чернігівській областях грози, місцями град та шквали вітру 15-20 м/с”, - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями сильний дощ.

Нагадаємо, потужна злива пройшла у Вінниці, через що вулиці міста перетворилися на річки. Також негода повалила дерева.

Вечері неділі, 17 червня, в Одеській області поблизу села Приморське на узбережжі Чорного моря пронісся смерч.

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