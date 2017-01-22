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Жители Праги присоединились к акции "Stop Putin's War In Ukraine"

Жители Праги присоединились к акции "Stop Putin's War In Ukraine"

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Несколько украинцев и активистов, поддерживающих Украину, пришли в субботу на Старомнестськую площадь в столице Чехии Праге, чтобы призвать общественность и мировые СМИ не терять интерес к ситуации вокруг аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным инициаторов, главная цель акции - привлечь внимание к последствиям российской агрессии, продемонстрировать важность единства и усиление давления на Россию для восстановления мира и территориальной целостности Украины.

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"Нельзя сдаваться, хотя многие и не является активными, чувствуя, что эта борьба не уже имеет смысла. Но мы хотим донести до людей, что способ решения есть. Следует продолжать писать петиции, напоминать, что мы есть и что мы не закрываем глаза на то, что происходит ", - заявила одна из организаторов акции Соня Поспишилова.

Требования, которые озвучили активисты, - вывод вооруженных формирований с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ и расширение ее наблюдательной миссии, а также освобождения заложников, которых незаконно удерживают на территории Донбасса, Крыма и России.

Участники митинга, среди которых были не только украинцы, но и сирийцы и россияне, заявили, что российская агрессия в Украине и Сирии - часть одной гибридной войны, которую ведет Кремль.

Как сообщал УНН, акция "Stop Putin's War in Ukraine" состоялась в Украине и ряде мировых городов.

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