Жителі Праги долучилося до акції "Stop Putin's War In Ukraine"

За даними ініціаторів, головна мета акції — привернути увагу до наслідків російської агресії, продемонструвати важливість єдності та посилення тиску на Росію для відновлення миру та територіальної цілісності України.

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“Не можна здаватися, хоч багато хто й перестав бути активним, відчуваючи, що ця боротьба не вже має сенсу. Але ми хочемо донести до людей, що спосіб вирішення є. Слід продовжувати писати петиції, нагадувати, що ми є і що ми не закриваємо очі на те, що відбувається”, — заявила одна з організаторів акції Соня Поспішілова.

Вимоги, які озвучили активісти, — виведення збройних формувань з території України (включно з Кримом) під наглядом ОБСЄ та розширення її спостережної місії, а також звільнення заручників, яких незаконно утримують на території Донбасу, Криму та Росії.

Учасники мітингу, серед яких були не лише українці, а й сирійці та росіяни, заявили, що російська агресія в Україні та Сирії — частина однієї гібридної війни, яку веде Кремль.

Як повідомляв УНН, акція “Stop Putin’s War in Ukraine” відбулася в Україні та низці світових міст.