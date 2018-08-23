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Жители Литвы могут остаться без сала

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Литовские производители продуктов из свинины бьют тревогу: из-за мер правительства по борьбе с АЧС страна может остаться без свинины собственного производства. Об этом сообщает издание Delfi, передает УНН.

Жители Литвы могут остаться без сала

Отмечается, что в случае нехватки литовских свиней, производители сала и других продуктов из свинины будут вынуждены использовать мясо животных из Польши и Германии.

Производители же продуктов из свинины уверены, что из польского сырья создать традиционный литовский продукт не получится.

"Мне кажется, будет печально. Литовец без свинины – не литовец. Для таких изделий мы должны искать качественную литовскую свинину. Не представляю, что дальше будет", – сказал глава литовской компании Kanrugėlė Виргаудас Канаука.

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По его словам, уничтожение литовских свиней нанесет вред продуктам, признанным национальным наследием.

О возможном дефиците свиней и свинины в Литве заговорили после того, как власти предложили фермерам отказаться от разведения этих животных в связи с распространением АЧС - в обмен на деньги. Свиноводов хотят переориентировать на выращивание кроликов и индюшек. За отказ от одной свиньи аграриям предлагают 100 евро.

Напомним, что в Украине с начала года было зафиксировано уже около сотни вспышек АЧС. И никаких предпосылок прогнозировать снижение уровня распространения этого заболевания пока нет.

К примеру, как писал УНН, в МинАПК "похоронили" пятилетнюю программу борьбы с АЧС.

Кроме того, в Украине даже нет профильного министра - агрополитики. 

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