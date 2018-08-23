Жителі Литви можуть залишитися без сала
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Литовські виробники продуктів зі свинини б'ють на сполох: через заходи уряду щодо боротьби з АЧС країна може залишитися без свинини власного виробництва. Про це повідомляє видання Delfi, передає УНН.
Відзначається, що у разі нестачі литовських свиней, виробники сала та інших продуктів зі свинини будуть змушені використовувати м'ясо тварин з Польщі та Німеччини.
Виробники ж продуктів зі свинини впевнені, що з польської сировини створити традиційний литовський продукт не вийде.
"Мені здається, буде сумно. Литовець без свинини - не литовець. Для таких виробів ми повинні шукати якісну литовську свинину. Не уявляю, що далі буде", - сказав очільник литовської компанії Kanrugėlė Віргаудас Канаука.
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За його словами, знищення литовських свиней завдасть шкоди продуктам, визнаним національною спадщиною.
Про можливий дефіцит свиней і свинини у Литві заговорили після того, як влада запропонувала фермерам відмовитися від розведення цих тварин в зв'язку з поширенням АЧС - в обмін на гроші. Свинарів хочуть переорієнтувати на вирощування кроликів та індичок. За відмову від однієї свині аграріям пропонують 100 євро.
Нагадаємо, що в Україні з початку року було зафіксовано вже близько сотні спалахів АЧС. І ніяких передумов прогнозувати зниження рівня поширення цього захворювання поки немає.
Наприклад, як писав УНН, у МінАПК "поховали" п'ятирічну програму боротьби з АЧС.
Крім того, в Україні навіть немає профільного міністра - агрополітики.