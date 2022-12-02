Жители Киевской области снова могут слышать взрывы: причина

Детали

"Сегодня с 09:00 до 14:00 в Бучанском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

"Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия", – отметили в ведомстве.

Напомним

29 ноября из-за учений саперов в Киевской области жители столицы слышали взрывы.