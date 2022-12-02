Жителі Київщини знову можуть чути вибухи: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні у Бучанському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому жителі можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації, передає УНН.
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"Сьогодні з 09:00 до 14:00 у Бучанському районі сапери будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети", – ідеться у повідомленні.
В ОВА закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
"Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", – наголосили у відомстві.
Нагадаємо
29 листопада через навчання саперів у Київській області жителі столиці чули вибухи.