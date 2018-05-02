Жители Донбасса провели акцию протеста из-за убийства боевиком "ДНР" гражданского - разведка

"В ночь с 28 на 29 апреля с.г. офицер одной из мотострелковых бригад т.н. 1-го АК, находясь в доме, в котором он снимал жилье, застрелил из штатного оружия гражданское лицо. Указанный факт вызвал возмущение местного населения и привел к протестным акциям, в т.ч. блокирования движения военной техники российских оккупантов", - сказал Гуцуляк.

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По его словам, российской оккупационной администрацией принимаются меры для недопущения распространения информации об этом инциденте, который усилил недовольство местного населения российским военным присутствием на временно оккупированной территории Украины.

Гуцуляк отметил, что наиболее активные граждане, которые выступили с протестами против произвола российских оккупантов, задержаны сотрудниками т.н. "Министерства государственной безопасности ДНР".

Как сообщал УНН, боевики провели 52 обстрела украинских позиций.