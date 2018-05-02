Жителі Донбасу провели акцію протесту через вбивство бойовиком "ДНР" цивільного - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На окупованих територіях Донбасу місцеве населення вчинило акції протесту через вбивство російським найманцем цивільної особи, у який той винаймав житло. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“В ніч з 28 на 29 квітня ц.р. офіцер однієї з мотострілецьких бригад т.зв. 1-го АК, перебуваючи у будинку, в якому він винаймав житло, застрелив зі штатної зброї цивільну особу. Вказаний факт спричинив обурення місцевого населення та призвів до протестних акцій, у т.ч. блокування руху військової техніки російських окупантів”, — сказав Гуцуляк.
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За його словами, російською окупаційною адміністрацією вживаються заходи для недопущення поширення інформації про цей інцидент, який посилив невдоволення місцевого населення російською військовою присутністю на тимчасово окупованій території України.
Гуцуляк зазначив, що найбільш активні громадяни, які виступили з протестами проти свавілля російських окупантів, затримані співробітниками т.зв. “міністерства державної безпеки ДНР”.
Як повідомляв УНН, бойовики провели 52 обстріли українських позицій.