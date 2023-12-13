Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко
Киев • УНН
Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.
Пункт Несокрушимости развернули на территории школы, рядом с многоэтажным жилым домом в Днепровском районе Киева, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу - все пострадавшие жители дома смогут там получить временное убежище и будут обеспечены теплом, связью и первой медицинской помощью.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГВА.
Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу временно приютят в Пункте Несокрушимости. Его открыли на территории школы №98, расположенной рядом
Обещают, что в этом Пункте Несокрушимости все пострадавшие будут обеспечены теплом, горячими напитками, интернетом, связью и первой медицинской помощью. Дети, которые учатся в этом учебном заведении, пока переведут на дистанционную форму обучения.
Напомним
Российский ракетный удар по Киеву повредил четыре многоэтажных дома, несколько частных домов и общественных зданий; 53 человека были ранены, в том числе числе шестеро детей, 18 из которых были госпитализированы.
В результате ракетного обстрела Киева российскими войсками пострадало более 50 человек, в том числе ребёнок.
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Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко
Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.
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