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Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:42  •  8590 просмотра

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Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.

Пункт Несокрушимости развернули на территории школы, рядом с многоэтажным жилым домом в Днепровском районе Киева, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу - все пострадавшие жители дома смогут там получить временное убежище и будут обеспечены теплом, связью и первой медицинской помощью.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу временно приютят в Пункте Несокрушимости. Его открыли на территории школы №98, расположенной рядом

- информирует начальник КГВА Сергей Попко.

Обещают, что в этом Пункте Несокрушимости все пострадавшие будут обеспечены теплом, горячими напитками, интернетом, связью и первой медицинской помощью. Дети, которые учатся в этом учебном заведении, пока переведут на дистанционную форму обучения.

Напомним

Российский ракетный удар по Киеву повредил четыре многоэтажных дома, несколько частных домов и общественных зданий; 53 человека были ранены, в том числе числе шестеро детей, 18 из которых были госпитализированы.

В результате ракетного обстрела Киева российскими войсками пострадало более 50 человек, в том числе ребёнок.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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