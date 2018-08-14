Житель США из мести жене направил самолет в собственный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Житель города Пейсон, расположенного в штате Юта в 95 км к югу от Солт-Лейк-Сити, влетел на легкомоторном самолете Cessna 525 в собственный дом, где находились его жена и ребенок, сообщает ABC News, передает УНН.
В полиции отметили, что находившийся за штурвалом Дуэйн Юд погиб. При этом его жене и ребенку удалось выжить, несмотря на то, что дом получил серьезные повреждения из-за пожара, возникшего после удара самолета. По версии следователей, самолет принадлежал работодателю Юда. В полиции отметили, что у 47-летнего Дуэйна Юда было разрешение на полеты, он считался опытным пилотом.
Как сообщает телеканал, в минувшее воскресенье Юд во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию. Он был арестован, а позднее вышел под залог. Спустя некоторое время Юд отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а затем намеренно врезался в свой дом.
Как сообщал УНН, американская газета The Seattle Times опубликовала аудиозапись переговоров похитителя самолета из аэропорта Сиэтла с диспетчером. Диспетчер обращался к пилоту по имени Дело или Ричард.