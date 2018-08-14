Житель США через помсту дружині скерував літак у власний дім
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Житель міста Пейсон, яке розташоване в штаті Юта в 95 км на південь від Солт-Лейк-Сіті, влетів на легкомоторному літаку Cessna 525 в власний будинок, де знаходилися його дружина і дитина, повідомляє ABC News, інформує УНН.
У поліції зазначили, що Дуейн Юд, який знаходився за штурвалом, загинув. При цьому його дружині і дитині вдалося вижити, не дивлячись на те, що будинок отримав серйозні пошкодження через пожежу, яка виникла після удару літака. За версією слідчих, літак належав роботодавцю Юда. У поліції зазначили, що у 47-річного Дуейна Юда був дозвіл на польоти, він вважався досвідченим пілотом.
Як повідомляє телеканал, в минулу неділю Юд під час розпивання алкогольних напоїв напав на свою дружину, після чого свідки викликали поліцію. Він був заарештований, а пізніше вийшов під заставу. Через деякий час Юд відправився в аеропорт Форк-Спрінгвілл, сів у літак, а потім навмисно врізався в свій будинок.
Як повідомляв УНН, американська газета The Seattle Times опублікувала аудіозапис переговорів викрадача літака з аеропорту Сіетла з диспетчером. Диспетчер звертався до пілота на ім’я Річ або Річард.