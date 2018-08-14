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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Житель США через помсту дружині скерував літак у власний дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Житель міста Пейсон, яке розташоване в штаті Юта в 95 км на південь від Солт-Лейк-Сіті, влетів на легкомоторному літаку Cessna 525 в власний будинок, де знаходилися його дружина і дитина, повідомляє ABC News, інформує УНН.

Житель США через помсту дружині скерував літак у власний дім

У поліції зазначили, що Дуейн Юд, який знаходився за штурвалом, загинув. При цьому його дружині і дитині вдалося вижити, не дивлячись на те, що будинок отримав серйозні пошкодження через пожежу, яка виникла після удару літака. За версією слідчих, літак належав роботодавцю Юда. У поліції зазначили, що у 47-річного Дуейна Юда був дозвіл на польоти, він вважався досвідченим пілотом.

Як повідомляє телеканал, в минулу неділю Юд під час розпивання алкогольних напоїв напав на свою дружину, після чого свідки викликали поліцію. Він був заарештований, а пізніше вийшов під заставу. Через деякий час Юд відправився в аеропорт Форк-Спрінгвілл, сів у літак, а потім навмисно врізався в свій будинок.

Як повідомляв УНН, американська газета The Seattle Times опублікувала аудіозапис переговорів викрадача літака з аеропорту Сіетла з диспетчером. Диспетчер звертався до пілота на ім’я Річ або Річард.

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