Житель Мариуполя пытался задушить падчерицу из-за грязной посуды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39546 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102101 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156001 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116281 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116368 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112470 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104209 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153455 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Житель Мариуполя пытался задушить падчерицу из-за грязной посуды

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Немытые чашки и тарелки стали причиной конфликта в мариупольской семье. Полицейские привлекли к ответственности мужчину, который избил жену и 13-летнюю падчерицу. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Мужчина в Мариуполе избил жену и девочку за грязную посуду.

В милицию поступило сразу два обращения. Первой к медикам обратилась школьница. Девочка рассказала, что ее избил отчим, более того, мужчина хватал ее за шею и пытался душить. Позже в полицию обратилась и мать девочки, которая также стала жертвой мужа.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции Левобережного отделения полиции, выяснили, что конфликт начался на почве немытой посуды, которую должна была убрать девочка. К словесным оскорблениям мужчина подключил кулаки. Когда же на защиту дочери стала жена, досталось и ей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 “Умышленное легкое телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что ранее указанная семья в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в социальных службах города не находилась.

Напомним, 10 апреля в Житомире водитель маршрутки избил мужчину.

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