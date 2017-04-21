Житель Мариуполя пытался задушить падчерицу из-за грязной посуды

Мужчина в Мариуполе избил жену и девочку за грязную посуду.

В милицию поступило сразу два обращения. Первой к медикам обратилась школьница. Девочка рассказала, что ее избил отчим, более того, мужчина хватал ее за шею и пытался душить. Позже в полицию обратилась и мать девочки, которая также стала жертвой мужа.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции Левобережного отделения полиции, выяснили, что конфликт начался на почве немытой посуды, которую должна была убрать девочка. К словесным оскорблениям мужчина подключил кулаки. Когда же на защиту дочери стала жена, досталось и ей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 “Умышленное легкое телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что ранее указанная семья в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в социальных службах города не находилась.

Напомним, 10 апреля в Житомире водитель маршрутки избил мужчину.