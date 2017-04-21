Житель Маріуполя намагався задушити пасербицю через брудний посуд
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Немиті чашки і тарілки стали причиною конфлікту в маріупольській сім'ї. Поліцейські притягують до відповідальності чоловіка, який побив дружину і 13-річну пасербицю. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Маріуполя.
Чоловік в Маріуполі побив дружину і дівчинку за брудний посуд.
До правоохоронців надійшло відразу два звернення. Першою до медиків звернулася школярка. Дівчинка розповіла, що її побив вітчим, більш того, чоловік хапав її за шию і намагався душити. Пізніше до поліції звернулася і мати дівчинки, яка також стала жертвою чоловіка.
На місце події виїхали співробітники ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції, які з’ясували, що конфлікт почався на ґрунті немитого посуду, який повинна була прибрати дівчинка. До словесних образ чоловік підключив кулаки. Коли ж на захист дочки стала дружина, дісталося і їй.
Відносно порушника складено адміністративний протокол за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України.
Варто відзначити, що раніше вказана сім’я в поле зору правоохоронців не потрапляла і на обліку в соціальних службах міста не перебувала.
Нагадаємо, 10 квітня у Житомирі водій маршрутки побив чоловіка.