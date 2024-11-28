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Житель Киева с ножом напал на представителей ТЦК, его задержали-СБУ

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СБУ задержала восемь человек, которые пытались сорвать мобилизацию в Украине. Среди задержанных-киевлянин, напавший с ножом на работников ТЦК, и администраторы каналов, раскрывавших геолокации военных.

Служба безопасности задержала киевлянина, который напал с ножом на должностных лиц ТЦК во время вручения повестки призывнику, а также еще 7 человек, которые пытались сорвать мобилизацию, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

детали

"Служба безопасности разоблачила еще восьмерых провокаторов, которые работали на срыв мобилизации в Украине. Фигуранты призвали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фейковые сообщения об украинских военных. среди злоумышленников – житель столицы, который с ножом напал на представителей ТЦК во время вручения повестки призывнику", - отметили в СБУ.

По результатам оперативного реагирования военных и полиции злоумышленник, как указано, своевременно задержан.

Также В Киеве, как указано, задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграмм-каналов и Вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.

На Полтавщине подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК.

В Черкасской области разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.

В Ровно подозрение получила владелица закрытой группы В Вайбери, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в том числе представителей ТЦК.

По всем разоблаченным фактам, как указано, сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области27 нояб. 2024, 13:23 • 17383 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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