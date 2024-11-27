57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области

25 ноября в территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Тростянец Винницкой области мужчина пришел за повесткой и ударил сержанта ножом. Об этом сообщили в Гайсинском районном ТЦК, передает УНН.

Как сообщается, ранение получил сержант, который был мобилизован еще в декабре 2022-го года и лишь в июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП.

Сейчас военный в реанимации.

Напал на него, по данным сотрудников ТЦК, 57-летний мужчина, пришедший в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке.

Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась... покушением на убийство. Сержант Г. оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка военнообязанного Николая Р., спокойствие и благополучие которого воин защищал с 2022 года, не жалея ни своей жизни, ни здоровья и прилагая все силы для того, чтобы война не дошла до родного края.. покушение на убийство, поврежденная артерия, кровотечение, реанимация… - говорится в заявлении Гайсинского районного ТЦК.

Отмечается, что свой поступок мужчина объяснил так: "потому что он хотел отправить меня на войну!" .

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