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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области

57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 6261 просмотра

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В Тростянецком ТЦК мужчина ударил ножом сержанта, который пришел за повесткой. Пострадавший военный находится в реанимации с ранением в область правой ключицы.

25 ноября  в территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Тростянец Винницкой области мужчина пришел за повесткой и ударил сержанта ножом. Об этом сообщили в Гайсинском районном ТЦК, передает УНН

Как сообщается, ранение получил сержант, который был мобилизован еще в декабре 2022-го года и лишь в июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП. 

Сейчас военный в реанимации. 

Напал на него, по данным сотрудников ТЦК, 57-летний мужчина, пришедший в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке. 

Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась... покушением на убийство. Сержант Г. оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка военнообязанного Николая Р., спокойствие и благополучие которого воин защищал с 2022 года, не жалея ни своей жизни, ни здоровья и прилагая все силы для того, чтобы война не дошла до родного края..  покушение на убийство, поврежденная артерия, кровотечение, реанимация…

- говорится в заявлении Гайсинского районного ТЦК.

Отмечается, что свой поступок мужчина объяснил так: "потому что он хотел отправить меня на войну!" .

В Минобороны о трансформации ТЦК: год, как это делаем18 нояб. 2024, 12:57 • 17915 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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