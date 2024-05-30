Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки

На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона травмы получил местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

В среду на Херсонщине из-за сброса взрывчатки с дрона травмирован 61-летний местный житель.

По информации, мужчину госпитализировали в больницу с осколочным ранением грудной клетки, чтобы медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним

Кроме того, 29 мая вражеские войска ударили беспилотником по селу Днепровское Херсонской области. Там был ранен 59-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Войска рф ударили дроном по селу на Херсонщине, ранен мужчина