Житель Херсонщини постраждав від скинутої безпілотником вибухівки
Київ • УНН
61-річний чоловік був госпіталізований з осколковим пораненням грудної клітини після того, як з безпілотника в Херсонській області була скинута вибухівка.
На Херсонщині внаслідок скиду вибухівки з дрону травми отримав місцевий житель. Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає УНН.
Деталі
У середу на Херсонщині через скид вибухівки з дрону травмований 61-річний місцевий житель.
За інформацією, чоловіка госпіталізували до лікарні з уламковим поранення грудної клітки, щоб медики надали йому необхідну допомогу.
Нагадаємо
Крім того, 29 травня ворожі війська вдарили безпілотником по селу Дніпровське Херсонської області. Там було поранено 59-річного чоловіка, який перебував у важкому стані.
Війська рф вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка29.05.24, 17:51 • 18397 переглядiв