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Житель Чехии во время оружейной амнистии сдал танк и самоходную артиллерийскую установку

Житель Чехии во время оружейной амнистии сдал танк и самоходную артиллерийскую установку

Киев  •  УНН

 • 14822 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Житель Чехии передал полиции танк и самоходную артиллерийские установку SD-100 во время амнистии на оружие, которая проходит сейчас в стране. Об этом сообщает агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря полиции Иву Кормошову, передает УНН.

Детали

Так, житель из региона Градец Кралове передал полиции танк Т 34/85 и самоходку SD-100 во время амнистии на оружие, которая проходит сейчас.

Сообщается, что мужчина владел обеими орудиями на законных основаниях с 1990-х годов, но сомневался в том, что они были достаточно нефункциональные в соответствии с действующими правилами. Поэтому он воспользовался амнистией и сообщил обо всем в полицию в рамках мероприятий.

Специалисты полиции осмотрели танк и самоходку, на которые не было оригинальных документов, и обнаружили, что системы вооружения были нефункциональны и не могли стрелять.

Однако, по мнению полиции, их состояние не соответствует действующему законодательству. По заявлению полиции, орудия, таким образом, перешли из категории защитных материалов в категорию запрещенного оружия.

Для справки

Оружейная амнистия в Чехии продолжается с конца января до конца июля. Люди могут сдавать незаконно удерживаемое оружие без объяснения причин и без преследований. Они также могут подать заявление на регистрацию незаконно хранящегося оружия и легализовать его.

Что было раньше

После двух случаев массовой стрельбы в США за одну неделю Белый дом заявил, что президент Байден готов выдать распоряжение о проведении оружейной реформы.

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