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Житель Чехії під час збройової амністії здав танк і самохідну артилерійську установку

Житель Чехії під час збройової амністії здав танк і самохідну артилерійську установку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Житель Чехії передав поліції танк і самохідну артилерійську установку SD-100 під час амністії на зброю, яка проходить зараз в країні. Про це повідомляє агентство ČTK з посиланням на прес-секретаря поліції Іву Кормошову, передає УНН.

Деталі

Так, житель з регіону Градец Кралове передав поліції танк Т 34/85 і самохідку SD-100 під час амністії на зброю, яка проходить зараз. 

Повідомляється, що чоловік володів обома знаряддями на законних підставах з 1990-х років, але сумнівався в тому, що вони були досить нефункціональні відповідно до діючих правил. Тому він скористався амністією і повідомив про все в поліцію в рамках заходів.

Фахівці поліції оглянули танк і самохідку, на які не було оригінальних документів, і виявили, що системи озброєння були нефункціональні і не могли стріляти.

Однак, на думку поліції, їх стан не відповідає чинному законодавству. За заявою поліції, знаряддя, таким чином, перейшли з категорії захисних матеріалів в категорію забороненої зброї.

Для довідки

Збройна амністія в Чехії триває з кінця січня до кінця липня. Люди можуть здавати зброю, що незаконно утримується, без пояснення причин і без переслідувань. Вони також можуть подати заяву на реєстрацію зброї, яка незаконно зберігається, і легалізувати її.

Що було раніше

Після двох випадків масової стрілянини в США за один тиждень Білий дім заявив, що президент Байден готовий видати розпорядження про проведення збройової реформи.

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