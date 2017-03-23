Житель Авдеевки получил 8 лет за информирование террористов

Суд назначил мужчине, который способствовал незаконной деятельности террористической организации "ДНР", наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В ходе судебного расследования установлено, что в апреле 2015 года 44-летний житель города Авдеевка согласился сотрудничать с террористами. Злоумышленник собирал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции в районе города Авдеевка и в Красноармейском районе, и с помощью мобильной связи передавал их координатору информаторской сети боевиков с позывным "Семерочка" . Последствиями "работы" информатора становились вражеские обстрелы украинских позиций.

В конце мая 2015 года преступную деятельность руководства террористов пресекли сотрудники Службы безопасности Украины.

На судебных заседаниях обвиняемый своей вины не признал. Однако суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении.

Как сообщал УНН, террористов, планировавших взрывы в Днепропетровской области, осудили.