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Житель Авдеевки получил 8 лет за информирование террористов

Житель Авдеевки получил 8 лет за информирование террористов

Киев • УНН

 • 9345 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Жителя Авдеевки, который был информатором террористов "ДНР" приговорили к восьми годам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Суд назначил мужчине, который способствовал незаконной деятельности террористической организации "ДНР", наказание в виде восьми лет лишения свободы.

В ходе судебного расследования установлено, что в апреле 2015 года 44-летний житель города Авдеевка согласился сотрудничать с террористами. Злоумышленник собирал данные о дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции в районе города Авдеевка и в Красноармейском районе, и с помощью мобильной связи передавал их координатору информаторской сети боевиков с позывным "Семерочка" . Последствиями "работы" информатора становились вражеские обстрелы украинских позиций.

В конце мая 2015 года преступную деятельность руководства террористов пресекли сотрудники Службы безопасности Украины.

На судебных заседаниях обвиняемый своей вины не признал. Однако суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении.

Как сообщал УНН, террористов, планировавших взрывы в Днепропетровской области, осудили.

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