Житель Авдіївки отримав 8 років за інформування терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мешканця Авдіївки, який був інформатором у терористів “ДНР” засудили до восьми років ув’язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Суд призначив чоловіку, який сприяв незаконній діяльності терористичної організації “ДНР”, покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
В ході судового розслідування встановлено, що у квітні 2015 року 44-річний мешканець міста Авдіівка погодився співпрацювати з терористами. Зловмисник збирав дані про дислокацію військової техніки і особового складу Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні Антитерористичної операції в районі міста Авдіївка і у Красноармійському районі, та за допомогою мобільного зв’язку передавав їх координатору інформаторської межі бойовиків з позивним “Сємьорочка”. Наслідками “роботи” інформатора ставали ворожі обстріли українських позицій.
Наприкінці травня 2015 року злочинну діяльність посібника терористів припинили співробітники Служби безпеки України.
У судових засіданнях обвинувачений своєї провини не визнав. Проте суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині.
Як повідомляв УНН, терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили.