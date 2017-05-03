Женскую сборную Украины назвали фаворитом чемпионата Европы по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Накануне чемпионата Европы сайт ФИБА опубликовал рейтинг сил среди женских сборных, который был составлен баскетбольными экспертами ФИБА, сообщает УНН.
Первое место сайт ФИБА отдал “желто-голубой” сборной.
“Украина победила во всех отборочных матчах, включая два поединками против действующего чемпиона — Сербии. Команда Украины — это не только Алина Ягупова, которая только что вывела в финал чемпионата Франции свой Лилль ”, - таким образом ФИБА охарактеризовал сборную Украины.
Отметим, что второй номер в данном рейтинге получили испанки, а третье — россиянки. Также в топ-5 вошли француженки и словенки.
Заметим, что чемпионат Европы среди женских команд пройдет в Чехии с 16 по 27 июня. В группе А сборная Украины сыграет против Венгрии, Чехии и Испании.