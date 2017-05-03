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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жіночу збірну України назвали фаворитом чемпіонату Європи з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Напередодні чемпіонату Європи сайт ФІБА опублікував рейтинг сил серед жіночих збірних, котрий був складений баскетбольними експертами ФІБА, повідомляє УНН.

Жіночу збірну України назвали фаворитом чемпіонату Європи з баскетболу

Перше місце сайт ФІБА віддав “жовто-блакитній” збірній.

“Україна перемогла в усіх відбіркових матчах, включно з двома поєдинками проти чинного чемпіона — Сербії. Команда України — це не лише Аліна Ягупова, яка щойно вивела в фінал чемпіонату Франції свій Лілль”, — таким чином ФІБА охарактеризував збірну України.

Зазначимо, що другий номер у даному рейтингу отримали іспанки, а третє — росіянки. Також до топ-5 увійшли француженки і словенки.

Зауважимо, що чемпіонат Європи серед жіночих команд пройде в Чехії з 16 по 27 червня. У групі А збірна України зіграє проти Угорщини, Чехії та Іспанії.

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