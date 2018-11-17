Женская сборная Украины одержала разгромную победу в отборе на Евробаскет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Женская национальная сборная Украины по баскетболу в Софии провела выездной матч 5-го тура квалификации Евробаскета-2019 против местной команды Болгарии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Сборная Украины выиграла первую половину, однако преимуществом подопечные Горана Бошковича завладели не сразу. Позволив хозяйкам выйти в лидеры в дебюте игры, гости стали играть агрессивнее во второй части десятиминутки и сразу получили преимущество, которое не отпускали до конца первой половины матча 30:40.
В третьей четверти украинский машина включилась на полную. Подопечные Бошковича позволили соперницам набрать лишь 5 очков за десятиминутку, а сами набрали 24 решив в этом матче все вопросы задолго до его окончания. Финальная сирена зафиксировала счет 86:60 в пользу нашей команды.
Таким образом, сборная Украины во второй раз в этой квалификации победила Болгарию и еще больше приблизилась к финальной части континентального первенства.
Лучшей в этом матче была Алина Ягупова капитан и лидер украинской сборной, отыграв 35 минут, набрала 32 очка, продемонстрировав отличный процент попаданий с игры (10/13 двухочковых, 3/6 трехочковых, 3/5 двухочковых), сделала 6 передач, 5 подборов, 4 перехвата и блок-шот при 2 потерях и 2 фолах (РЕ+38).
Стоит отметить, что следующий матч в квалификации, который станет последним для нашей команды, сборная Украины сыграет 21 ноября на выезде против Испании.