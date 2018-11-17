Жіноча збірна України здобула розгромну перемогу у відборі на Євробаскет-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жіноча національна збірна України з баскетболу в Софії провела виїзний матч 5-го туру кваліфікації Євробаскету-2019 проти місцевої команди Болгарії, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФБУ.
Збірна України виграла першу половину, однак перевагою підопічні Горана Бошковича заволоділи не відразу. Дозволивши господаркам вийти в лідери у дебюті гри, гості почали грати агресивніше у другій частині десятихвилинки і відразу отримали перевагу, яку не відпускали до кінця першої половини матчу 30:40.
У третій чверті українська машина увімкнулася на повну. Підопічні Бошковича дозволили суперницям набрати лише 5 очок за десятихвилинку, а самі набрали 24, вирішивши в цьому матчі усі питання задовго до його закінчення. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 86:60 на користь нашої команди.
Таким чином, збірна України вдруге в цій кваліфікації перемогла Болгарію і ще більше наблизилась до фінальної частини континентальної першості.
Найкращою в цьому матчі була Аліна Ягупова: капітан та лідер української збірної, відігравши 35 хвилин, набрала 32 очка, продемонструвавши відмінний відсоток влучань з гри (10/13 двоочкових, 3/6 триочкових, 3/5 двоочкових), зробила 6 передач, 5 підбирань, 4 перехоплення та блок-шот при 2 втратах та 2 фолах (РЕ +38).
Варто зазначити, що наступний матч у кваліфікації, який стане останнім для нашої команди, збірна України зіграє 21 листопада на виїзді проти Іспанії.