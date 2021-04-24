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Женская сборная Украины заняла второе общекомандное место на ЧЕ по борьбе

Женская сборная Украины заняла второе общекомандное место на ЧЕ по борьбе

Киев  •  УНН

 • 18440 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Женская сборная Украины стала второй в командном зачете на чемпионате Европы по вольной борьбе, который прошел в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Детали

По итогам соревнований в 10 весовых категориях Украина набрала 145 очков, выиграла шесть медалей.

Чемпионками Европы стали Ирина Коляденко (до 62 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). "Серебро" завоевала Татьяна Рыжко (до 65 кг). Бронзовые награды выиграли Кристина-ЗОряна Демко (до 55 кг), Алина Грушина-Акобо (до 57 кг) и Алина Махиня (до 68 кг).

Отметим, что Россия выиграла общекомандный женский зачет (168 баллов), третье - Польша (111 баллов).

Дополнение

Юный украинец стал призером взрослого чемпионата Европы по гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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