Женская сборная Украины заняла второе общекомандное место на ЧЕ по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Женская сборная Украины стала второй в командном зачете на чемпионате Европы по вольной борьбе, который прошел в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Детали
По итогам соревнований в 10 весовых категориях Украина набрала 145 очков, выиграла шесть медалей.
Чемпионками Европы стали Ирина Коляденко (до 62 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). "Серебро" завоевала Татьяна Рыжко (до 65 кг). Бронзовые награды выиграли Кристина-ЗОряна Демко (до 55 кг), Алина Грушина-Акобо (до 57 кг) и Алина Махиня (до 68 кг).
Отметим, что Россия выиграла общекомандный женский зачет (168 баллов), третье - Польша (111 баллов).
Дополнение
Юный украинец стал призером взрослого чемпионата Европы по гимнастике.