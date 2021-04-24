Жіноча збірна України здобула друге загальнокомандне місце на ЧЄ з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Жіноча збірна України стала другою в командному заліку на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, який пройшов у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Деталі
За підсумками змагань в 10 вагових категоріях Україна набрала 145 очок, виграла шість медалей.
Чемпіонками Європи стали Ірина Коляденко (до 62 кг) і Алла Белінська (до 72 кг). "Срібло" завоювала Тетяна Рижко (до 65 кг). Бронзові нагороди виграли Крістіна-Зоряна Демко (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобо (до 57 кг) та Аліна Махиня (до 68 кг).
Зазначимо, що Росія виграла загальнокомандний жіночий залік (168 балів), третя - Польща (111 балів).
Доповнення
Юний українець став призером дорослого чемпіонату Європи з гімнастики.