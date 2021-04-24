Жіноча збірна України здобула друге загальнокомандне місце на ЧЄ з боротьби

Деталі

За підсумками змагань в 10 вагових категоріях Україна набрала 145 очок, виграла шість медалей.

Чемпіонками Європи стали Ірина Коляденко (до 62 кг) і Алла Белінська (до 72 кг). "Срібло" завоювала Тетяна Рижко (до 65 кг). Бронзові нагороди виграли Крістіна-Зоряна Демко (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобо (до 57 кг) та Аліна Махиня (до 68 кг).

Зазначимо, що Росія виграла загальнокомандний жіночий залік (168 балів), третя - Польща (111 балів).

Доповнення

Юний українець став призером дорослого чемпіонату Європи з гімнастики.