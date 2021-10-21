Женская сборная Украины по футболу завоевала победу на старте отбора к ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В первом поединке европейской квалификации чемпионата мира 2023 женская сборная Украины не имела проблем с командой Фарерских островов. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.
Детали
На 16-й минуте Козлова головой замкнула подачу Апанащенко, а перед перерывом после прострела Шматко отличилась Кравчук. Голевые возможности также имели Шматко и Апанащенко, та же Козлова не реализовало несколько моментов.
Во второй половине игры Украинские увеличили свое преимущество. На 57-й минуте Хаванская сделала заброса из глубины, а Бойченко с линии вратарской переправила мяч в сетку. Вскоре Химич в падении пробил мимо “девятку”.
В соперниц из опасных моментов можно отметить разве что удар Аслы Йоханнесен со штрафного, с которым справилась Санина.
На 79-й минуте четвертый гол украинок после подачи Калининой с углового оформила Корсун. Могли “сине-желтые” забить еще, в частности, несколько возможностей имела Химич, а Козлова попала в перекладину. В итоге “сине-желтые” остановились на счете 4:0.
Дополнение
В турнирной таблице Украины с тремя баллами третья, лидируют шотландки и испанки — по 6.