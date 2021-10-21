Жіноча збірна України з футболу завоювала перемогу на старті відбору до ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У першому поєдинку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2023 року жіноча збірна України не мала проблем із командою Фарерських островів. Про це йдеться на сайті УАФ, передає УНН.
Деталі
На 16-й хвилині Козлова головою замкнула подачу Апанащенко, а перед перервою після прострілу Шматко відзначилася Кравчук. Гольові нагоди також мали Шматко й Апанащенко, та ж Козлова не реалізувала кілька моментів.
У другій половині гри українки збільшили власну перевагу. На 57-й хвилині Хаванська зробила закидання із глибини, а Бойченко з лінії воротарського переправила м’яч у сітку. Невдовзі Хімич у падінні пробила повз “дев’ятку”.
У суперниць із небезпечних моментів можна відзначити хіба що удар Асли Йоханнесен зі штрафного, з яким упоралася Саніна. На 79-й хвилині четвертий гол українок після подачі Калініної з кутового оформила Корсун. Могли “синьо-жовті” забити ще, зокрема, кілька нагод мала Хімич, а Козлова влучила в поперечину. У підсумку “синьо-жовті” зупинилися на рахунку 4:0.
Доповнення
У турнірній таблиці Україна з трьома балами третя, лідирують шотландки і іспанки — по 6.