Женская сборная Украины заняла третье место в биатлонном Кубке наций

Среди украинских девушек только Юлия Джима имела серьезную турнирную мотивацию в этой гонке, пытаясь сохранить свое место в топ-10 общего зачета. Именно Ю.Джима и стала единственной представительницей "желто-голубой" команды в зачетной зоне. Допустив всего один промах в стойке, на финише лидер женской команды в этом сезоне показала 13-й результат.

Неподалеку от кубковых очков в итоговом протоколе оказалась Ольга Абрамова, которая с двумя кругами штрафа финишировала 42-й. В гонку преследования отобрали и Анастасию Меркушину, которая довольно неожиданно допустила три промаха в "лежке". А вот для Ирины Варвинец и Надежды Белкиной, что финишировали ниже 60-й позиции, нынешний сезон официально закончен.

Отметим, что победила на трассе финка Мари Лаукканен, второй к финишу пришла француженка Жюстин Бреза, а замкнула пьедестал ее соотечественница Анаис Бескон.

Заметим, что несмотря на неудачный спринт, в Кубке наций позиции украинской команды не пошатнулись: итоговая позиция Украины в командном зачете - третье место. А победу здесь со значительным запасом одержала сборная Германии, которая опередила француженок почти на 400 очков.

Добавим также, соревновательный день продолжится мужским спринтом.

Напомним, сегодня стартовал последний этап сезона Кубка мира по биатлону.