Женская сборная Украины заняла третье место в биатлонном Кубке наций

ukru
Эксклюзив
14:19 • 23497 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 75959 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 115272 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106161 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116591 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127940 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139568 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144142 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122046 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129490 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 60966 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101217 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 112649 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 78475 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 1880 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 35519 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 115272 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158609 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193213 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131739 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140312 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145573 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144455 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148067 просмотра
Актуальное
Женская сборная Украины заняла третье место в биатлонном Кубке наций

Женская сборная Украины заняла третье место в биатлонном Кубке наций

Киев • УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В норвежском Холменколлене женским спринтом открылся заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Среди украинских девушек только Юлия Джима имела серьезную турнирную мотивацию в этой гонке, пытаясь сохранить свое место в топ-10 общего зачета. Именно Ю.Джима и стала единственной представительницей "желто-голубой" команды в зачетной зоне. Допустив всего один промах в стойке, на финише лидер женской команды в этом сезоне показала 13-й результат.

Неподалеку от кубковых очков в итоговом протоколе оказалась Ольга Абрамова, которая с двумя кругами штрафа финишировала 42-й. В гонку преследования отобрали и Анастасию Меркушину, которая довольно неожиданно допустила три промаха в "лежке". А вот для Ирины Варвинец и Надежды Белкиной, что финишировали ниже 60-й позиции, нынешний сезон официально закончен.

Отметим, что победила на трассе финка Мари Лаукканен, второй к финишу пришла француженка Жюстин Бреза, а замкнула пьедестал ее соотечественница Анаис Бескон.

Заметим, что несмотря на неудачный спринт, в Кубке наций позиции украинской команды не пошатнулись: итоговая позиция Украины в командном зачете - третье место. А победу здесь со значительным запасом одержала сборная Германии, которая опередила француженок почти на 400 очков.

Добавим также, соревновательный день продолжится мужским спринтом.

Напомним, сегодня стартовал последний этап сезона Кубка мира по биатлону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы