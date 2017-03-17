Жіноча збірна України посіла третє місце в біатлонному Кубку націй
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В норвезькому Холменколлені жіночим спринтом відкрився заключний етап Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Серед українських дівчат лише Юлія Джима мала серйозну турнірну мотивацію в цій гонці, намагаючись зберегти своє місце в топ-10 загального заліку. Саме Ю.Джима і стала єдиною представницею "жовто-блакитної" команди в заліковій зоні. Допустивши всього один промах у стійці, на фініші лідер жіночої команди цього сезону показала 13-й результат.
Неподалік від кубкових очок в підсумковому протоколі опинилася Ольга Абрамова, яка з двома колами штрафу фінішувала 42-ю. У гонку переслідування відібрали і Анастасію Меркушину, котра досить несподівано допустила три промахи в "лежці". А ось для Ірини Варвинець і Надії Бєлкіної, що фінішували нижче 60-ї позиції, нинішній сезон офіційно закінчено.
Відзначимо, що тріумфувала на трасі фінка Марі Лаукканен, другим до фінішу дійшла француженка Жюстін Бреза, а замкнула п'єдестал її співвітчизниця Анаїс Бескон.
Зауважимо, що незважаючи на невдалий спринт, в Кубку націй позиції української команди не похитнулися: підсумкова позиція України в командному заліку - третє місце. А перемогу тут зі значним запасом здобула збірна Німеччини, яка випередила француженок майже на 400 очок.
Додамо також, змагальний день продовжиться чоловічим спринтом.
Нагадаємо, сьогодні стартував останній етап сезону Кубка світу з біатлону.