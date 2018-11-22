Женская сборная Украины несмотря на поражение вышла на Евробаскет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Женская национальная сборная Украины, несмотря на поражение в последнем выездном матче квалификации с Испанией (71:84), выполнила поставленную задачу и вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Команда Горана Бошковича стала второй в группе “F” по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.
Итоговая разница заброшенных/пропущенных у нашей команды составила “+108”, что позволило украинкам четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.
Примечательно, что в континентальном первенстве примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.
Заметим, что европейское первенство следующем году будет проходить в Сербии и Латвии.