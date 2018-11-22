Жіноча збірна України попри поразку вийшла на Євробаскет-2019

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Київ • УНН

 • 7572 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Жіноча національна збірна України, незважаючи на поразку в останньому виїзному матчі кваліфікації з Іспанією (71:84), виконала поставлене завдання і вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, повідомляє УНН із посиланням на ФБУ.

Команда Горана Бошковича стала другою в групі “F” за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

Підсумкова різниця закинутих/пропущених у нашої команди склала “+108”, що дозволило українкам вчетверте поспіль та вдев’яте в історії країни вийти на чемпіонат Європи.

Примітно, що у континентальній першості візьмуть участь 16 команд: Білорусь, Бельгія, Чехія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Росія, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна.

Зауважимо, що європейська першість наступного року проходитиме у Сербії та Латвії.

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