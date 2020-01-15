Женская теннисная сборная Украины получила соперниц в Кубке Федераций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны, где будет выступать сборная Украины, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Украина, которая сыграет в Таллинне в период 5 — 8 февраля, возглавила группу “А”. Соперницами стали команды Хорватии и Болгарии.
В группу “Б” попали: Италия, Эстония, Австрия и Греция.
Нашу команду в данном турнире должны представить: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.
Добавим, что по новым правилам из групп выходят по две команды, которые разыграют два плей-офф за выход в плей-офф Мировой группы. Стыковые матчи зонального этапа пройдут таким образом — команда, занявшая первое место в группе “А” сыграет с той, которая завершила выступления в группе “Б” на втором месте, и наоборот.