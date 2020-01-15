Жіноча тенісна збірна України отримала суперниць у Кубку Федерацій

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Відбулося жеребкування Кубка Федерації у Першій групі Євро-Африканської зони, де виступатиме збірна України, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Україна, яка зіграє у Таллінні в період 5 — 8 лютого, очолила групу “А”. Суперницями стали команди Хорватії та Болгарії.

До групи “Б” потрапили: Італія, Естонія, Австрія та Греція.

Нашу команду в даному турнірі мають представити: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катаріна Завацька.

Додамо, що за новими правилами з груп виходять по дві команди, котрі розіграють два плей-офф за вихід у плей-офф Світової групи. Стикові матчі зонального етапу пройдуть таким чином — команда, що посіла перше місце у групі “А” зіграє з тією, яка завершила виступи у групі “Б” на другому місті, та навпаки.

Українські Національні Новини

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