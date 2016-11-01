Женщину сдуло поездом в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Запорожье 64-летняя женщина сидела на обочине возле железнодорожного полотна. Ее сдуло воздухом от поезда, в результате чего она упала и получила повреждения. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Врачи скорой помощи доставили женщину в травматологическое отделение с ушибами левого бедра и левого коленного сустава.
Напомним, как сообщал УНН, в Запорожье 89-летняя пенсионерка пыталась покончить с жизнью.