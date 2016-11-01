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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

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Жінку здуло потягом у Запоріжжі

Жінку здуло потягом у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 11594 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Запоріжжі 64-річна жінка сиділа на узбіччі неподалік залізничного полотна. Її здуло повітрям від потягу, внаслідок чого вона впала та отримала ушкодження. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.

Лікарі швидкої допомоги доставили жінку до відділення сполучної травми із забоями лівого стегна та лівого колінного суглобу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Запоріжжі 89-річна пенсіонерка намагалася покінчити із життям.

Українські Національні Новини

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