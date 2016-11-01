Жінку здуло потягом у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Запоріжжі 64-річна жінка сиділа на узбіччі неподалік залізничного полотна. Її здуло повітрям від потягу, внаслідок чого вона впала та отримала ушкодження. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої допомоги доставили жінку до відділення сполучної травми із забоями лівого стегна та лівого колінного суглобу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Запоріжжі 89-річна пенсіонерка намагалася покінчити із життям.