Женщину убили в собственной квартире в Одессе

"72-летнюю женщину ограбили и убили в ее квартире. На месте преступления правоохранители обнаружили следы поджога. Вероятно, чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник пытался поджечь тело пенсионерки", - рассказала и.о. начальника пресс-службы ГУНП в Одесской области Анастасия Якубенко.

На данный момент мужчина, который совершил ограбление и убийство задержан. В отношении него открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.