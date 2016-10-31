Жінку вбили у власній квартирі в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Одесі 30 жовтня на проспекті Добровольського в багатоповерховому будинку вбили жінку. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУНП в Одеській області.
“72-річну жінку пограбували та вбили в її квартирі. На місці злочину правоохоронці виявили сліди підпалу. Ймовірно, аби приховати сліди вбивства, зловмисник намагався підпалити тіло пенсіонерки”, — розказала т.в.о. начальника прес-служби ГУНП в Одеській області Анастасія Якубенко.
На цей момент чоловіка, який скоїв пограбування та вбивство затримано. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.